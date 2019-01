DAVIS CUP: Hrbatý si pochvaľuje dvorec i profesionálny prístup Kližana

Kapitán slovenského tímu verí, že na Kanadu bude plný dom.

Bratislava 29. januára (TASR) - Slovenský kapitán Dominik Hrbatý vyslovil veľkú spokojnosť s doterajšou prípravou na kvalifikačný duel Davisovho pohára s Kanadou. Martin Kližan je jasná tímová jednotka. O tom, kto nastúpi 1. februára v AXA aréne bratislavského NTC ako druhý slovenský singlista, sa rozhodne v stredu večer.



"V rámci prípravy už testujeme herné situácie, hráme gemy a štvorhry. V najlepšom svetle sa zatiaľ javí Martin Kližan, ktorý je najlepší antukár zo všetkých aktérov stretnutia. Je veľmi sústredený. Už od minulého týždňa je na ňom krásne vidieť, že má pred sebou cieľ a motiváciu postúpiť na finálový turnaj v Madride. Musím oceniť jeho profesionálny prístup. Tento Davis Cup je ako šitý na jeho mieru. V pondelok trénoval s Filipom Horanským a v utorok mal na programe tréning s Norom Gombosom. Simuluje Denisa Shapovalova, ktorý je ľavák. Stále nechávame otvorenú štvorhru, ktorá môže byť rozhodujúca. Uvidíme, ako dopadnú úvodné dvojhry. Do úvahy prichádza pár Kližan, Filip Polášek. Možno dostanú šancu debloví špecialisti Polášek s Igorom Zelenayom," povedal Hrbatý na utorňajšej tlačovej konferencii.



Kapitán slovenského tímu si pochvaľuje antukový dvorec a verí, že na Kanadu bude plný dom. "Chalani sa na zápasy veľmi tešia. Sobota by mala byť vypredaná, na piatok je ešte pár lístkov. Antukový dvorec je vynikajúci. Od prvého dňa bol rovný, nie sú na ňom žiadne diery. Je porovnateľný s Roland Garros. Na takom dvorci sa môže človek odvážiť hrať tenis a nemusí sa báť, že loptička niekde odskočí alebo sa to niekde zaryje. Náš tím stojí a padá na Martinovi Kližanovi. Ak podá také výkony ako vlani proti Bosne a Bielorusku, je veľká šanca, že získa dva body. Musíme ešte niekde vybojovať tretí. Tým, že za Kanadu nebude hrať Miloš Raonič, sa naše šance zvýšili. Nálada v tíme je super. V nedeľu sme v rámci team buildingu absolvovali akciu Escape Room (Úniková miestnosť). Chalanom sa tak páčila, že to dali dvakrát. Strávili sme tam tri hodiny. Chytilo ich to. Potom sme mali spoločnú večeru. Od pondelka bývame spolu v hoteli," dodal finalista Davisovho pohára z roku 2005.



Kanaďania sa v utorok predpoludním pripravovali už v kompletnom zložení. K trojici Félix Auger-Aliassime, Peter Polansky, Frank Dancevič sa pripojil aj Shapovalov, ktorý bude pri neúčasti Raoniča lídrom kanadského tímu. "V Bratislave sme zatiaľ veľmi spokojní. Sme radi, že hotel je hneď vedľa tenisového areálu. Milo nás prekvapila úroveň antukového dvorca, ktorý je výborne pripravený a už od nedele sme na ňom mohli trénovať. Miloš Raonič s najväčšou pravdepodobnosťou nepríde a zostaneme v tomto zložení," povedal kanadský kapitán Dancevič, ktorý bude zároveň štvrtý hráč zámorského tímu.



Proti Slovensku očakáva náročný zápas. "Slováci majú veľmi nebezpečný tím a veľa dobrých hráčov do dvojhier i do štvorhry. Bude to ťažký a veľmi vyrovnaný zápas. Bude to veľký boj. Myslím si, že slovenský kapitán postaví do dvojhier Martina Kližana a Norberta Gombosa, no šancu môže dostať aj Filip Horanský, sú tam viaceré možnosti. Neobávam sa toho, že by Denis Shapovalov nezvládol úlohu lídra. Pred dvomi rokmi zdolal Rafaela Nadala i ďalších popredných svetových hráčov. Aj napriek mladému veku je to tenisový šampión, vie hrať pod tlakom. Je bojovník a som presvedčený, že dá do toho všetko. Osobne som privítal zmenu daviscupového formátu, vnímam ju pozitívne. Tenisti museli hrať váľa turnajov, mali nahustený program a potom ešte niekoľkokrát za rok reprezentovať v Davisovom pohári. Túto súťaž som hral 17 rokov a zažil som veľa cestovania. Teraz budú zápasy kratšie a hrať sa bude menej dní."