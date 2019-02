Hrbatý: Verím, že o rok opäť zabojujeme o finálový turnaj v Madride

Šéfa slovenskej lavičky potešil výkon deblového páru. Martin Kližan s Filipom Poláškom sa po pomalšom začiatku rozohrali a zvládli náročný trojsetový súboj proti Shapovalovovi a Augerovi-Aliassimeovi.

Bratislava 3. februára (TASR) - Kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý verí, že jeho tím o rok vo februári opäť zabojuje o postup na finálový turnaj v Madride. Prioritou je v septembri udržať sa vo svetovej skupine. Slováci spoznajú svojho najbližšieho súpera už v stredu, keď je v londýnskej centrále Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) na programe žreb.



"Budeme sa opäť snažiť vybojovať si účasť v kvalifikácii o postup do Madridu a popasujeme sa s ďalším súperom. Tento tím na to má, chalani tvoria vynikajúcu partiu. Proti Kanade siahali po víťazstve, keby bol iný deň, možno by sa zápas skončil v náš prospech. Napokon sme prehrali 2:3, no hráčom nemám čo vyčítať. Dali do toho všetko. Vedeli sme, že mladí Kanaďania budú hrať dobre."



Hrbatého trochu prekvapil Felix Auger-Aliassime výborným výkonom v rozhodujúcej dvojhre. "Vlani na turnaji ATP v Indian Wells som ho už videl odohrať skvelý zápas proti Norovi Gombosovi, no Davis Cup je predsa len niečo iné, navyše v tejto súťaži absolvoval v Bratislave premiéru. Ukázal, že má v sebe potenciál. Myslel som, že urobí trochu viac chýb, a že bude nervóznejší, no zahral to perfektne. Shapovalov potvrdil svoje kvality, má krásne, čisté údery," uviedol Hrbatý.



Šéfa slovenskej lavičky potešil výkon deblového páru. Martin Kližan s Filipom Poláškom sa po pomalšom začiatku rozohrali a zvládli náročný trojsetový súboj proti Shapovalovovi a Augerovi-Aliassimeovi. "Obaja sa vedia na kurte veľmi dobre dopĺňať. Proti Bielorusku hrali obaja skvelo, teraz filip potiahol Martina. O tom je tím, že sa dokážu podržať. Je to nebezpečná dvojica, veľmi platná v zápasoch Davisovho pohára. Filip má skvelé voleje, Martin hrá zasa výborne odzadu."