DAVIS CUP: Kanaďania nastúpia v Bratislave proti Slovensku bez Raoniča

Montreal 22. januára (TASR) - Najlepší kanadský tenista Miloš Raonič nefiguruje v nominácii na kvalifikačný duel Davisovho pohára proti Slovensku v Bratislave (1. - 2. februára na antuke v NTC). Kanadský kapitán Frank Dancevic nominoval trio Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Peter Polansky, štvrtým hráčom bude on sám.



Víťaz zápasu si vybojuje postup na finálový turnaj zreformovanej súťaže v Madride (18. - 24. novembra). Pre Kanadu je neúčasť Raoniča veľké oslabenie. Wimbledonský finalista z roku 2016 má v úvode novej sezónu skvelú formu. Na úvodnom grandslame Australian Open v Melbourne bude v noci na stredu bojovať o postup do semifinále dvojhry.



Dancevic verí, že jeho tím má proti Slovensku šancu uspieť aj bez Raoniča. "Od roku 2012 patríme do svetovej skupiny Davisovho pohára, no chceme ukázať, že Kanada je krajina, ktorá môže v blízkej budúcnosti túto súťaž vyhrať. Prvým dôležitým krokom bude kvalifikovať sa na finálový turnaj v Madride. Vieme, že Slovensko bude tvrdý oriešok. Hráme vonku, navyše na antuke. Máme mladý tím, ale hráči majú veľkú motiváciu reprezentovať svoju krajinu. Tešíme sa na zápas v Bratislave a budeme sa snažiť na neho čo najlepšie pripraviť," povedal kanadský kapitán pre Tennis Canada.