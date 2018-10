DAVIS CUP: Polášek si užíva návrat do tímu, proti Mirnému si verí

V dueli o účasť vo svetovej skupine proti Bielorusku v bratislavskom NTC by mal nastúpiť po boku Martina Kližana proti páru Max Mirnyj, Andrej Vasilevskij.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek po niekoľkoročnej prestávke spôsobenej zraneniami reštartoval svoju hráčsku kariéru a v sobotu zrejme opäť okúsi daviscupovú atmosféru. V dueli o účasť vo svetovej skupine proti Bielorusku v bratislavskom NTC by mal nastúpiť po boku Martina Kližana proti páru Max Mirnyj, Andrej Vasilevskij.



Deblový špecialista si návrat do slovenského daviscupového tímu užíva. "V tíme sa relatívne veľa zmenilo. Bude to moja premiéra pod vedením kapitána Domina Hrbatého. Verím, že dopadne úspešne. Všetci chalani sú v dobrej nálade a pripravení zabojovať o postup do svetovej skupiny," uviedol po žrebe Polášek, ktorý odohral proti Mirnému viacero zápasov s rôznymi partnermi.



"Niektoré z nich som prehral, niektoré vyhral. Max je skúsený deblista, bývalá svetová jednotka, vyhral niekoľko grandslamových turnajov. S mladým Vasilevským si na kurte veľmi dobre rozumejú, o čom svedčí fakt, že v septembrovom dueli v Chanty-Mansijsku vyhrali pomerne hladko nad kvalitným ruským párom. Myslím si však, že na antuke máme šancu uspieť. Uvidíme, či nastúpim s 'Kližkom' alebo s niekým iným. Veľa bude záležať od výsledkov piatkových dvojhier."