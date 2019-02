DAVIS CUP: Slovenskí tenisti budú pri stredajšom žrebe nenasadení

Nasadené krajiny: Česko, Švédsko, Rakúsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Portugalsko

Nenasadené krajiny: Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Fínsko, Izrael, SLOVENSKO, Ukrajina

Bratislava 4. februára (TASR) - Slovenskí tenisti budú pri stredajšom žrebe I. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára nenasadení. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského tenisového zväzu (STZ).V štyroch prípadoch by sa tím kapitána Dominika Hrbatého predstavil u súpera (Švédsko, Rakúsko, Maďarsko, Portugalsko) a vo dvoch by o výhode domáceho prostredia rozhodol dodatočný žreb (Česko, Švajčiarsko). Slovensku patrí v najnovšom daviscupovom rebríčku 29. miesto.Stretnutia sa uskutočnia 13. a 14. alebo 14. a 15. septembra 2019. Víťazi postúpia do kvalifikácie, ktorá je na programe vo februári budúceho roka.