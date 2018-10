DAVIS CUP: Slováci nastúpia proti Bielorusku na antuke v NTC

Dejisko súboja s Bieloruskom a povrch definitívne potvrdila oficiálna stránka prestížnej tímovej súťaže.

Bratislava 1. októbra (TASR) - Slovenskí tenisti odohrajú daviscupový duel proti Bielorusku na antuke v bratislavskom NTC. Ak 26.-27. októbra v dueli 2. kola play off 1. skupiny euro-africkej zóny uspejú, po 12-ročnej prestávke sa vrátia do svetovej skupiny. Vo februári 2019 by potom nastúpili v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davis Cupu proti Kanade alebo Kazachstanu.



Dejisko súboja s Bieloruskom a povrch definitívne potvrdila oficiálna stránka prestížnej tímovej súťaže. Slovenský kapitán Dominik Hrbatý už po septembrovej prehre Bielorusov v Rusku pre TASR uviedol, že ak budú mať jeho zverenci šancu na postup medzi elitu, ako povrch si zvolia antuku. "Bielorusko je nepríjemný súper, majú výbornú štvorhru a hráčov na úrovni našich tenistov," povedal Hrbatý.



V daviscupovej histórii pôjde o druhý vzájomný zápas oboch krajín. V septembri 2010 v dueli 2. kola play off o záchranu v druhej lige v Minsku zvíťazili Slováci pod vedením kapitána Miloslava Mečířa 4:1. O dva body sa v singloch postaral Lukáš Lacko, ďalšie pridali deblisti Michal Mertiňák s Filipom Poláškom a Martin Kližan.