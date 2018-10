DAVIS CUP: Slováci privítajú vo februárovej kvalifikácii Kanadu

Žreb kvalifikácie o postup na finálový turnaj Davisovho pohára:



Brazília - Belgicko

Uzbekistan - Srbsko

Austrália - Bosna a Hercegovina

India - Taliansko

Nemecko - Maďarsko

Švajčiarsko - Rusko

Kazachstan - Portugalsko

Česko - Holandsko

Kolumbia - Švédsko

Rakúsko - Čile

SLOVENSKO - Kanada

Čína - Japonsko

Londýn 30. októbra (TASR) - Slovenskí tenisti privítajú v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára Kanadu. Rozhodol o tom utorňajší dodatočný žreb v londýnskej centrále ITF. Hrať sa bude 1.2. februára, víťaz zápasu si vybojuje účasť v Madride.Finálový turnaj Davisovho pohára sa uskutoční 18.-24. novembra 2019 na harde v aréne La Caja Magica za účasti 18 tímov. Istú účasť má kvarteto tohtoročných semifinalistov Francúzsko, Chorvátsko, Španielsko, USA a dvaja držitelia voľných kariet Argentína s Veľkou Britániou, Doplní ich tucet úspešných tímov z kvalifikácie.Slovensko si zahrá vo svetovej skupine po 13-ročnej prestávke. Účasť medzi elitou si zabezpečilo vďaka víťazstvu 3:1 nad Bieloruskom na antuke v NTC. Hlavným strojcom triumfu bol Martin Kližan, ktorý vyhral obe dvojhry a po boku Filipa Poláška uspel aj vo štvorhre.S Kanadou majú Slováci priaznivú bilanciu 1:0. V septembri 1997 zvíťazili v Montreale 4:1 a prvýkrát v histórii postúpili do svetovej skupiny. Dva body vtedy získal Dominik Hrbatý, terajší kapitán slovenského tímu, o ďalšie dva sa zaslúžil Karol Kučera.Hrbatý tvrdí, že jeho zverenci majú na to, aby Kanadu vo februári zdolali a postúpili do Madridu.povedal pre TASR šéf slovenskej lavičky.Žreb potešil aj generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu Igora Mošku.uviedol pre TASR Moška.Norbert Gombos na margo zámorského súpera uviedol.