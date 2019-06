DAVIS CUP: Slováci proti Švajčiarsku na antuke

Nomináciu na zápas so Švajčiarskom určí slovenský kapitán Dominik Hrbatý 3. septembra.

Bratislava 21. júna (TASR) - Slovenskí tenisti odohrajú stretnutie I. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára so Švajčiarskom (13. a 14. septembra 2019) na antuke AXA arény NTC v Bratislave. Voľbu povrchu potvrdil Slovenský tenisový zväz (STZ) v piatok na svojej oficiálnej webstránke.



Nomináciu na zápas so Švajčiarskom určí slovenský kapitán Dominik Hrbatý 3. septembra. Víťaz súboja postúpi do kvalifikácie o finálový turnaj, ktorá je na programe na jar 2020.