Gombos po prehre s Gerasimovom: Robil som, čo sa dalo

Zápas o postup do svetovej skupiny Davisovho pohára:



SLOVENSKO - Bielorusko 1:1 po prvom dni



Martin Kližan - Alexander Zgirovskij 6:1, 6:4



Norbert GOMBOS - Jegor Gerasimov 6:3, 4:6, 4:6

Bratislava 26. októbra (TASR) - Slovenskí tenisti hrajú po úvodnom dni stretnutia o postup do svetovej skupiny Davisovho Pohára s Bieloruskom nerozhodne 1:1. O vyrovnávajúci bod pre hostí sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžil líder bieloruského tímu Jegor Gerasimov, ktorý zdolal slovenskú dvojku Norberta Gombosa po trojsetovom boji 3:6, 6:4, 6:4. Sobotňajší program otvorí o 13.00 h štvorhra, v ktorej by mali nastúpiť Martin Kližan s Filipom Poláškom proti páru Max Mirnyj, Andrej Vasilevskij.Gombos nastúpil na súboj s Gerasimovom povzbudený triumfom Kližana nad Alexandrom Zgirovským. Zverenec trénera Ladislava Simona v prvom sete skvele podával a Kvalitnými returnami eliminoval Gerasimovov servis, ktorý je najväčšou zbraňou Bielorusa. Pri dlhších výmenách dokázal Gombos súpera rozbehať, jeho údery mali potrebnú razanciu i optimálnu dĺžku. Za stavu 1:1 prelomil Gerasimovovo podanie, rovnaký kúsok sa mu podaril aj v deviatom geme a prvý set získal vo svoj prospech.V druhom dejstve Gerasimov zlepšil returny a pridal na agresivite. Za stavu 2:2 prvýkrát v zápase Gombosa brejkol, hoci slovenský reprezentant viedol 40:15 a v ďalšom priebehu setu mu stačilo držať si servis. Za stavu 4:5 síce čelil brejkbalu, no potom mu trikrát zafungovalo prvé podania a vynútil si tretí set. O jeho osude rozhodol gem za stavu 3:3, v ktorom Gerasimov využil štvrtý brejkbal a zobral Gombosovi servis. V desiatom geme premenil Bielorus hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Gombosom na 2:0. V roku 2015 ho zdolal v NTC na challengeri Slovak Open, ktorý napokon vyhral.," povedal pre RTVS v prvej reakcii priamo na kurte Gombos.vyjadril sa kapitán SR Dominik Hrbatý.