DAVIS CUP: Kližan prehral so Shapovalovom

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára



SLOVENSKO - Kanada 2:2



Filip Horanský - Denis Shapovalov 4:6, 5:7



Martin Kližan - Félix Auger-Aliassime 7:5, 6:3



Martin Kližan, Filip Polášek - Shapovalov, Auger-Aliassime 3:6, 7:5, 6:3



Kližan - Shapovalov 6:7 (4), 4:6

Bratislava 1. februára (TASR) - Slovenskí tenisti hrajú v kvalifikačnom dueli o postup na finálový turnaj Davisovho pohára s Kanadou 2:2. O vyrovnávajúci bod pre zámorský tím sa na antuke v Bratislave zaslúžil Denis Shapovalov, ktorý v dueli tímových jednotiek zdolal Martina Kližana 7:6 (4), 6:4. O všetkom tak rozhodne záverečná dvojhra medzi Norbertom Gombosom a Felixom Augerom-Aliassimeom.Kližan sa hneď v úvodnom geme zápasu so Shapovalovom dostal k brejkbalu. Líder kanadského tímu si však podržal servis, za stavu 2:1 súpera brejkol, hoci Kližan viedol už 40:0 a dostal sa na koňa. Shapovalov hral rýchlo a agresívne, vychádzal mu forhend i bekhend po čiare. Za stavu 5:3 mal k dispozícii tri setbaly, no Kližan ich odvrátil, v desiatom geme ďalšie dva a vynútil si tajbrejk. V ňom však slávil úspech Shapovalov, ktorý za stavu 6:4 premenil v poradí siedmy setbal. V druhom dejstve Kližan predĺžil údery a za stavu 4:3 viedol pri podaní Shapovalova 30:0. Kanaďan však následne získal štyri fiftíny v rade, v ďalšom geme zobral Kližanovi servis a zápas dotiahol do úspešného konca.Na finálovom turnaji (18.-24. novembra) sa predstaví 18 tímov. Istú účasť má kvarteto vlaňajších semifinalistov Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, USA a dvaja držitelia voľných kariet Argentína s Veľkou Britániou. Doplní ich tucet úspešných tímov z kvalifikácie. Miestenku do Madridu majú po sobote vo vrecku aj Austrália, Japonsko, Taliansko, Kazachstan a Nemecko