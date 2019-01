DAVIS CUP: Päť tenistov SR figuruje v nominácii na duel s Kanadou

Slovensko si zahrá medzi daviscupovou elitou po 13-ročnej prestávke.

Bratislava 22. januára (TASR) - Pätica slovenských tenistov Martin Kližan, Filip Horanský, Norbert Gombos, Filip Polášek, Igor Zelenay figuruje v nominácii na kvalifikačný duel Davisovho pohára s Kanadou. Hrať sa bude 1.-2. februára na antuke v AXA aréne NTC v Bratislave. Víťaz zápasu si vybojuje postup na finálový turnaj zreformovanej súťaže v Madride (18.-24. novembra).



Úvodné piatkové dvojhry odštartujú o 15.00 h. V soboru od 11.00 sú na programe štvorhra a záverečné single. Hlavnou rozhodkyňou bude Britka Jane Harveyová, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Francúz Emmanuel Joseph a Nemec Timo Janzen. S Kanaďanmi majú Slováci priaznivú bilanciu 1:0. V septembri 1997 zvíťazili v Montreale 4:1 a prvý raz v histórii postúpili do svetovej skupiny. Dva body vtedy získal Dominik Hrbatý - terajší kapitán slovenského tímu. O ďalšie dva sa zaslúžil Karol Kučera.



Slovensko si zahrá medzi daviscupovou elitou po 13-ročnej prestávke. Účasť v kvalifikácii si zabezpečilo vlani v októbri vďaka víťazstvu 3:1 nad Bieloruskom v NTC. Hlavným strojcom triumfu bol Kližan, ktorý na antuke vyhral obe dvojhry a po boku Filipa Poláška uspel aj vo štvorhre.



Hrbatý urobil v porovnaní so zápasom s Bielorusmi jednu zmenu a do tímu zaradil Zelenaya. "Rozhodol som sa nominovať dvoch deblistov. Počítam s tým, že štvorhra môže byť rozhodujúca. Chcem mať rezervu, ak by sme Martina Kližana museli šetriť na dvojhry. Maťo s Filipom Horanským už začali prípravu na antuke. Igor Zelenay sa k nám pripojí v stredu, Noro Gombos s Filipom Poláškom po návrate z challengeru vo francúzskom Rennes. V piatok ráno odštartujú oficiálne tréningy na antukovom dvorci. Oproti Kanaďanom mame výhodu, že môžeme trénovať viac hodín. Na nedeľu máme v rámci teambuildingu naplánovanú akciu Escape Room (Úniková miestnosť), ktorá by mala pomôcť stmeliť kolektív," uviedol kapitán slovenského tímu na utorňajšej tlačovej konferencii.



Podľa slov Hrbatého o šanciach Slovenska veľa napovie to, či do Bratislavy príde aj Miloš Raonič - štvrťfinalista Australian Open a wimbledonský finalista z roku 2016. "Mám nejaké zákulisné informácie, no nechcem ich konkretizovať. Počkáme si na oficiálnu kanadskú nomináciu. S Raoničom by boli Kanaďania veľkí favoriti. Bez neho by to bolo 50:50 alebo misky váh by sa mierne naklonili na našu stranu. Raonič pod vedením Gorana Ivaniševiča zlepšil servis. Podáva výborne a je solídny aj od základnej čiary. Mne osobne sa veľmi páči hra Denisa Shapovalova. Som jeho fanúšik, hrá úžasný, technicky krásny tenis. Ak to zvládne mentálne, má veľké šance dostať sa v budúcnosti do elitnej svetovej päťky a bojovať o grandslamové tituly. Nepríjemný bude aj ďalší kanadský hráč Felix Auger-Aliassime, ktorého som videl vlani počas zápasu s Norom Gombosom v Indian Wells. Hral výborne, má však výkyvy. Pre nás je dobré, že Kanaďania nebudú mať do štvorhry k dispozícii Vaseka Pospisila, ktorý sa nedávno podrobil operácii. Verím, že bude plný dom a diváci nás budú hnať za víťazstvom. Všetci chalani sa už na zápas veľmi tešia," dodal Hrbatý.



Osemdesiat percent lístkov je už vypredaných. "Na piatok je k dispozícii ešte 700 lístkov, na sobotu 400-500. Zápas bude mať pre slovenský mužský tenis mimoriadnu dôležitosť," zdôraznil generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška. Na novembrovom finálovom turnaji Davisovho pohára na harde v aréne La Caja Magica v Madride sa predstaví 18 tímov. Istú účasť má kvarteto vlaňajších semifinalistov Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, USA a dvaja držitelia voľných kariet Argentína s Veľkou Britániou. Doplní ich tucet úspešných tímov z kvalifikácie.