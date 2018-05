Kužmová postúpila na EMPIRE Slovak Open do finále

Dvojhra - semifinále:



Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 7:5, 5:7, 6:4

Veronica Cepedeová-Roygová (3-Parag.) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:3, 6:0

Trnava 19. mája (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prvýkrát v kariére prebojovala do finále dvojhry na antukovom turnaji ITF EMPIRE Slovak Open v Trnave. V semifinále si poradila s ôsmou nasadenou Ruskou Jekaterinou Alexandrovovou 7:5, 5:7, 6:4 a v pondelok by mala prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej stovke.V onlajn vydaní rebríčka WTA jej patrí 98. miesto. V dueli o doposiaľ najcennejší titul nastúpi v nedeľu o 12.30 h proti tretej nasadenej Paraguajčanke Veronice Cepedeovej-Roygovej, ktorá bola vo finále aj vlani, prehrala však s Češkou Markétou Vondroušovou. Kužmová má šancu stať sa druhou slovenskou singlovou víťazkou MMSR v Trnave po Anne Karolíne Schmiedlovej, ktorá triumfovala na dvorcoch TK EMPIRE v roku 2014.povedala Kužmová pre oficiálnu stránku turnaja.Po piatkových dvoch dueloch cítila veľkú únavu.Vo finále chce dať do toho všetko.zdôraznila Slovenka, ktorá je teraz prvou náhradníčkou do hlavnej súťaže druhého grandslamového turnaj roka Roland Garros.dodala.