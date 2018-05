Kužmová vyhrala EMPIRE Slovak Open v Trnave: Vôbec som to nečakala

Dvojhra - finále:



Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Veronica Cepedeová-Roygová (3-Parag.) 6:4, 1:6, 6:1

Kužmová po zisku titulu: Je skvelé, že dokážem vyhrávaťaj na antuke

Trnava 20. mája (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa stala víťazkou antukového turnaja ITF EMPIRE Slovak Open v Trnave. Vo finále si poradila s treťou nasadenou Paraguajčankou Veronicou Cepedeovou-Roygovou 6:4, 1:6, 6:1 a získala doposiaľ najcennejší titul v kariére. V pondelok bude prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej stovke.V rebríčku WTA by sa mala posunúť na 84. miesto. Z MMSR si odnáša prémiu 15.200 USD pred zdanením a 140 bodov do rebríčka. Kužmová je druhou slovenskou singlovou víťazkou v Trnave po Anne Karolíne Schmiedlovej, ktorá triumfovala na dvorcoch TC EMPIRE v roku 2014. Cepedeová druhýkrát za sebou neuspela vo finále, vlani prehrala s Češkou Markétou Vondroušovou.O osude prvého setu duelu medzi Kužmovou a Cepedeovou-Roygovou rozhodol piaty gem, v ktorom Slovenka prelomila súperkino podanie. Zverenka trénera Michala Mertiňáka hrala rýchlo a agresívne, výborne podávala. V druhom dejstve sa karta obrátila. Cepedeová-Roygová začala predvádzať typický juhoamerický antukový tenis založený na výbornom pohybe, nerobila takmer žiadne chyby a po dvoch brejkoch si vybudovala náskok 5:0. V rozhodujúcom sete však dominovala Kužmová, na ktorej konto pribúdal jeden víťazný úder za druhým. Vďaka brejku vo štvrtom geme si vybudovala náskok 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca.povedala víťazka v prvej reakcii.Titul z Trnavy označila za najcennejší v kariére.uviedla pre TASR.Kužmovú okrem zisku titulu potešili ďalšie dve veci - bude v elitnej stovke a na druhom grandslamovom turnaji roka Roland Garros v Paríži sa dostane priamo do hlavnej súťaže.uviedla zdolaná finalistka.Nová členka elitnej svetovej tenisovej stovky Viktória Kužmová obľubuje rýchle povrchy. V Trnave si však dokázala, že jej odvážna, agresívna hra môže sláviť úspech aj na antuke. Na ceste za titulom na EMPIRE Slovak Open 2018 postupne zdolala štyri nasadené hráčky - Madison Brengleovú, Johannu Larssonovú, Jekaterinu Alexandrovovú a vo finále Veronicu Cepedeovú-Roygovú.povedala pre TASR zverenka trénera Michala Mertiňáka.Bývalý deblový špecialista a finalista Davisovho pohára z roku 2005 má veľkú zásluhu na Kužmovej výkonnostnom progrese.dodala odchovankyňa košického tenisu.