FED CUP: Slovenky s nožom na krku: Schmiedlová podľahla Sobolenkovej

Baráž o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie:



Bielorusko - SLOVENSKO 2:1



Aleksandra Sasnovičová - Jana Čepelová 7:6 (6), 7:5

Arina Sobolenková - Viktória Kužmová 2:6, 6:2, 6:7 (5)

Sobolenková - Anna Karolína Schmiedlová 6:3, 6:4

Minsk 22. apríla (TASR) - Slovenské tenistky prehrávajú v baráži o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie s domácim Bieloruskom 1:2. O druhý bod pre bieloruské farby sa na harde v Minsku postarala Arina Sobolenková, ktorá v úvodnej nedeľňajšej dvojhre v súboji tímových jednotiek zdolala Annu Karolínu Schmiedlovú 6:3, 6:4. V záverečnom singli sa mali v aréne Čižovka predstaviť Aleksandra Sasnovičová a Viktória Kužmová.Schmiedlová pre žalúdočné problémy nenastúpila na úvodnú sobotňajšiu dvojhru proti Sasnovičovej, no v nedeľu dostala prednosť pred Janou Čepelovou i Rebeccou Šramkovou. Zápas so Sobolenkovou mal pre ňu smolný začiatok, keď hneď v prvom geme sa pri pokuse dobehnúť loptičku pošmykla a oškrela si koleno. Krvácajúcu ranu jej musel ošetriť a zalepiť slovenský tímový lekár Roman Fano.Krátka pauza Schmiedlovú vyviedla z rytmu, po návrate na kurt dvakrát stratila podanie a Sobolenková si vybudovala náskok 4:0. Bieloruska hrala rýchlo a agresívne, kvalitne returnovala. Schmiedlová v ďalších minútach znížila na 2:4, no Sobolenková si už koncovku prvého setu postrážila. V osude druhého dejstva rozhodol gem za stavu 2:2, v ktorom Schmiedlová viedla pri vlastnom podaní 40:0, no napokon si neudržala servis.Slovenka bola po prehre sklamaná.uviedla pre TASR Schmiedlová.Sobolenková bola po triumfe nad víťazkou turnaja WTA v Bogote spokojná.uviedla 19-ročná Bieloruska v prvom interview priamo na kurte.vyslaný redaktor TASR la