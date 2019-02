FED CUP: Duel Lotyšsko - SR otvoria Ostapenková s Kužmovou

Duel 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie



Lotyšsko - SLOVENSKO



sobota 14.00 Jelena Ostapenková - Viktória Kužmová, Anastasija Sevastovová - Anna Karolína Schmiedlová



nedeľa 12.00 Sevastovová - Kužmová, Ostapenková - Schmiedlová, Sevastovová, Ostapenková - Kužmová, Rebecca Šramková

Riga 8. februára (TASR) - Lotyšská tenisová dvojka Jelena Ostapenková a slovenská jednotka Viktória Kužmová nastúpia v sobotu o 14.00 h SEČ proti sebe v úvodnej dvojhre duelu 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie. V druhom singli si na harde v aréne Riga zmerajú sily Anastasija Sevastovová a Anna Karolína Schmiedlová. Rozhodol o tom piatkový žreb v priestoroch mestskej radnice v Rige.Nedeľňajší program odštartuje o 12.00 duelom tímových jednotiek Sevastovovej a Kužmovej, po nich vstúpia na kurt Ostapenková so Schmieldovou. V záverečnej štvorhre by sa v lotyšskom drese mali predstaviť obe singlistky, slovenský kapitán Matej Lipták nahlásil pár Kužmová, Rebecca Šramková. Hlavnou rozhodkyňou bude Sheetal Lyerová z Indie, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Portugalčan Carlos Ramos a Brit Robert Balmforth.Slovenky vlani vo februári zvíťazili v dueli 1. kola II. svetovej skupiny v bratislavskom NTC nad Ruskom 4:1 a postúpili do baráže o elitnú osmičku. V nej však podľahli v Minsku domácemu Bielorusku 2:3. K návratu slovenského tímu do svetovej skupiny nepomohli ani výborné výkony Kužmovej, ktorá vo dvojhrách zdolala Arinu Sobolenkovú i Aleksandru Sasnovičovú. Lotyšky si účasť medzi druhou najlepšou osmičkou zabezpečili vďaka triumfu 3:2 nad Ruskami v Chanty-Mansijsku. Dva body vybojovala Ostapenková, tretí pridala Sevastovová.Kapitán slovenského tímu Matej Lipták na tlačovej konferencii po žrebe zdôraznil, že Lotyšky budú v pozícii favorita.uviedol Lipták.Lotyšský kapitán Adrians Žguns tvrdí, že súpera nemožno podceniť. "