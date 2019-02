Šramková po prehre s Ostapenkovou: V 3. sete hrala neuveriteľne

duel 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie



Lotyšsko - SLOVENSKO 1:0 po úvodnej dvojhre



Jelena Ostapenková - Rebecca Šramková 7:5, 6:7 (5), 6:1



nasleduje Anastasija Sevastovová - Anna Karolína Schmiedlová

Riga 9. februára (TASR) - Slovenské tenistky prehrávajú po úvodnej dvojhre stretnutia 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie s domácim Lotyšskom 0:1. O úvodný bod pre pobaltský tím sa na harde v Rige postarala Jelena Ostapenková, ktorá zdolala Rebeccu Šramkovú 7:5, 6:7 (5), 6:1. V prvom sete otočila z 2:5. Šramková nahradila pôvodne nominovanú slovenskú jednotku Viktóriu Kužmovú, ktorá nemohla nastúpiť pre pľuzgier na ľavej ruke. V druhom singli si zmerali sily Anastasia Sevastovová a Anna Karolína Schmiedlová.Šramková od úvodných minút držala s favorizovanou Ostapenkovou krok. Lotyška sa snažila hrať agresívne, no bola nervózna a robila priveľa nevynútených chýb. Za stavu 1:1 odvrátila Šramková dva brejkbaly, v piatom geme ďalší, čo ju povzbudilo. V šiestom geme prelomila podanie súperky, ujala sa vedenia 4:2 a následne brejk potvrdila, hoci prehrávala 0:40. Šampiónka Roland Garros z roku 2017však v ďalších minútach získala päť hier v sérii a úvodné dejstvo sa po 64 minútach stalo jej korisťou.Na začiatku druhého setu viedla Šramková 3:1, Ostapenková však vďaka nátlakovej hre otočila na 5:3 a v desiatom geme bola dve loptičky od víťazstva. Šramková však nezložila zbrane, vyrovnala na 5:5 a vynútila si tajbrejk, v ktorom slávila úspech. Vďaka esu premenila hneď prvý setbal. Hneď na začiatku rozhodujúceho dejstva mala k dispozícii dva brejkbaly. Ostapenková ich však odvrátila a od tohto momentu ovládla dvorec. Postupne si vybudovala náskok 5:0 a v siedmom geme premenila v poradí tretí mečbal.Šramková nečakala, že v sobotu dostane od slovenského kapitána Liptáka príležitosť.uviedla Šramková pre RTVS.Slovenky vlani vo februári zvíťazili v dueli 1. kola II. svetovej skupiny v bratislavskom NTC nad Ruskom 4:1 a postúpili do baráže o elitnú osmičku. V nej však podľahli v Minsku domácemu Bielorusku 2:3. K návratu slovenského tímu do svetovej skupiny nepomohli ani výborné výkony Kužmovej, ktorá vo dvojhrách zdolala Arinu Sobolenkovú i Aleksandru Sasnovičovú. Lotyšky si účasť medzi druhou najlepšou osmičkou zabezpečili vďaka triumfu 3:2 nad Ruskami v Chanty-Mansijsku. Dva body vybojovala Ostapenková, tretí pridala Sevastovová.