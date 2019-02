Tenis-Fed: LOTYŠSKO VEDIE PO PRVOM DNI NAD SLOVENSKOM

duel 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie



Lotyšsko - SLOVENSKO 2:0 po prvom dni



Jelena Ostapenková - Rebecca Šramková 7:5, 6:7 (5), 6:1



Anastasija Sevastovová - Anna Karolína Schmiedlová 6:4, 6:0

Riga 9. februára (TASR) - Slovenské tenistky prehrávajú po úvodnom dni stretnutia 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie s domácim Lotyšskom 0:2. O druhý bod pre pobaltský tím sa na harde v Rige zaslúžila lotyšská jednotka Anastasija Sevastovová, ktorá si poradila s Annou Karolínou Schmiedlovou 6:4, 6:0. Od stavu 4:4 nestratila ani gem.Slovenská dvojka ani vo štvrtom vzájomnom zápase nenašla recept na vlaňajšiu semifinalistka US Open. Schmiedlová v prvom sete trikrát stratila podanie, čo sa ukázalo ako rozhodujúce. Sevastovová hrala svoj typický pestrý variabilný tenis, účinne využívala stopbaly. Za stavu 4:3 síce prišla o servis, no v ďalšom geme Schmiedlovú opäť brejkla a prvý set zakončila čistou hrou.Na začiatku druhého dejstva viedla Schmiedlová pri svojom podaní 40:0, no Sevastovová následne získala päť fiftínov za sebou a ujala sa vedenia 1:0. Po dvoch víťazných bekhendoch Lotyška potvrdila brejk, definitívne zlomila odpor Schmiedlovej a napokon jej uštedrila "kanára". Pri vlastnom servise premenila svetová dvanástka hneď prvý mečbal.