FED CUP: SR do Rigy v trojici, Lipták oslovil Škamlovú s Mihalíkovou

Bratislava 5. februára (TASR) - Slovenské tenistky Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová a Rebecca Šramková v utorok odleteli do Lotyšska na zápas 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie. Kapitán slovenského tímu Matej Lipták nebude mať počas víkendu v Rige k dispozícii Dominiku Cibulkovú ani Magdalénu Rybárikovú, preto chce povolať Chantal Škamlovú alebo Terezu Mihalíkovú.



"Odchádzame iba s tromi hráčkami. Dominika sa minulý týždeň pre vírusové ochorenie odhlásila z turnaja WTA v Petrohrade. Jej zdravotný stav sa síce zlepšil, no nie do takej miery, aby mohla niečo začať na kurte robiť. Dostala ďalšie antibiotiká a bude ich brať minimálne do stredy. Hovoril som aj s doktormi a povedali mi, že nie je reálne, aby s nami cestovala do Rigy. Dva týždne ležala v posteli a netrénovala. Magda Rybáriková skúšala päť-desať minút trénovať, no jej stav sa nezlepšil. Bola na nejakých kontrolách v Prahe a musí si od tenisu ešte dva až tri týždne odpočinúť. Situácia z tohto hľadiska nie je dobrá, ale sme v kontakte s ďalšími dvoma hráčkami Chantal Škamlovou a Terezou Mihalíkovou. Obe hrajú tento týždeň turnaj ITF v Trnave. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia, ale chceme minimálne jednu z nich zavolať. Do Rigy musia doraziť najneskôr vo štvrtok večer, aby mohli nastúpiť," uviedol Lipták.



Kužmová bude prvýkrát v úlohe slovenskej tímovej jednotky. Do Rigy odletela povzbudená úspešným vystúpením v Petrohrade, kde po boku Rusky Anny Kalinskej postúpila až do finále štvorhry. "Lotyšsko je veľmi ťažký súper. Myslím, že to budú veľmi dobré zápasy. Treba sa na ne pripraviť a hlavne si veriť, nemáme čo stratiť. S Jelenou Ostapenkovou som hrala viackrát v juniorskej kategórii, poznám ju. S Anastasijou Sevastovoviu som hrala dávno, prehrala som s ňou pred štyrmi rokmi v Trnave, no odvtedy sa veľa zmenilo. Vlani v Bielorusku mi zápasy proti Arine Sobolenkovej i Aleksandre Sasnovičovej veľmi vyšli. Dúfam, že to vyjde aj teraz. Potešil ma výsledok z Petrohradu, bol to skvelý turnaj. My sme boli s Annou prekvapené, že sme sa vôbec dostali do hlavnej súťaže, lebo pred žrebom sme boli druhé pod čiarou a napokon sme to dotiahli až do finále," povedala pre TASR odchovankyňa košického tenisu.



Schmiedlová nemá pred súbojom s Lotyškami veľké očakávania, no tvrdí, že Slovenky sa pokúsia prekvapiť. "Bude to veľmi ťažký súper. Lotyšky sú favoritky, navyše hrajú doma. Neúčasť Dominiky považujem za veľké oslabenie, no určite budeme bojovať. Teším sa na dobrý tím, v ktorom je super atmosféra. Dobre spolu vychádzame, v tíme panuje dobrá nálada."