FED CUP: Tenistky SR nastúpia proti Bielorusku v tejto zostave

Baráž o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie sa uskutoční 21.-22. apríla na tvrdom povrchu Rebound Ace Synpave v Minsku.

Bratislava 11. apríla (TASR) - Kvarteto slovenských tenistiek Viktória Kužmová, Jana Čepelová, Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková figuruje v nominácii fedcupového kapitána Mateja Liptáka na zápas v Bielorusku. Baráž o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie sa uskutoční 21.-22. apríla na tvrdom povrchu Rebound Ace Synpave v Minsku.



Slovenky nastúpia v aréne Čižovka bez svetovej sedemnástky Magdalény Rybárikovej i bez Dominiky Cibulkovej. Bývalá štvorka rebríčka WTA odôvodnila svoju neúčasť nedávnou chorobou i tým, že sa hrá na harde a ona už odštartovala prípravu na antukovú časť sezóny. Vo fedcupovej histórii pôjde o druhé vzájomne stretnutie oboch krajín. V júli 2004 zvíťazilo Slovensko na antuke v areáli Slávie STU Bratislava 4:0.



Úvodné sobotňajšie dvojhry odštartujú v Minsku o 12.00 SELČ. V nedeľu od 11.00 SELČ sú na programe zostávajúce dva single a záverečná štvorhra. Hlavnou rozhodkyňou bude Britka Denise Parnellová, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Španiel Jaume Campistol a Ruska Anastasia Košelevová. Hrá sa s loptičkami značky Slazenger Wimbledon.



Slovenské družstvo vo februári v bratislavskom NTC zdolalo v 1. kole II. svetovej skupiny Rusko 4:1 a bude bojovať o návrat medzi elitnú osmičku, v ktorej naposledy účinkovalo v roku 2014. Bielorusky vlani postúpili až do finále Fed Cupu. Začiatkom februára v 1. kole svetovej skupiny prehrali s Nemeckom 2:3 a musia tak absolvovať záchranárske práce.



Slovenský tím odletí do Bieloruska v pondelok ráno. "Zostava sa vykryštalizovala tak, že do Minska odcestujeme bez našich dvoch najlepších hráčok. Rozhodol som sa nominovať Viky Kužmovú, Janku Čepelovú a Kaju Schmiedlovú, ktoré boli v tíme aj v zápase s Ruskom. Ako štvrtej hráčke chcem dať príležitosť Rebecce Šramkovej. Vrátila sa na okruh, začala hrať turnaje. Celkovo sa jej darí a zaslúži si byť vo fedcupovej nominácii," povedal Lipták na stredajšej tlačovej konferencii Slovenského tenisového zväzu.



Na margo neúčasti Rybárikovej a Cibulkovej uviedol. "Magda nie je zdravotne úplne fit a nie je pripravená na to, aby odohrala zápas v Bielorusku. Po fedcupovom týždni má v pláne absolvovať antukový turnaj v Stuttgarte, ak jej to dovolí zdravie, pretože ju stále trápia slabiny. Pokiaľ ide o Dominiku, chce sa pripravovať na antuke. Ak by sa v Minsku hralo na tomto povrchu, bola by k dispozícii. Jej stav po návrate z americkej šnúry bol dosť biedny. Fyzicky na tom nie je dobre."



Lipták považuje Bielorusky za jasné favoritky, verí však, že omladené slovenské družstvo môže prekvapiť. "Uvidíme, či domáce nastúpia aj s Victoriou Azarenkovou, je to veľmi kvalitná hráčka. Rebríčkové postavenie hovorí jasne v prospech Bielorusiek, ktoré v minulosti boli doma schopné zdolať silné tímy. Sme v pozícii outsiderov, ale máme mladý tím s hráčkami, ktoré majú potenciál. Môžeme prekvapiť, Verím babám, že sú schopné zvládnuť takýto zápas," dodal Lipták.