FED CUP: Slovenky nastúpia proti Lotyšsku v tomto zložení

Bratislava 30. januára (TASR) - Kvarteto slovenských tenistiek Dominika Cibulková, Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková figuruje v nominácii na duel 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie v Lotyšsku. Hrať sa bude 9.-10. februára na harde v Rige. Víťaz zápasu si vybojuje postup do aprílovej baráže o svetovú skupinu.



Lotyšky by mali nastúpiť s dvomi hráčkami z elitnej svetovej tridsiatky Anastasiou Sevastovovou a Jelenou Ostapenkovou V predpokladanej nominácii sú ešte Diana Marcinkevičová a Daniela Vismaneová Úvodné sobotňajšie dvojhry odštartujú v aréne Riga o 14.00 SEČ. V nedeľu od 12.00 sú na programe ďalšie dva single a záverečná štvorhra. Hlavnou rozhodkyňou bude Sheetal Lyerová z Indie, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Portugalčan Carlos Ramos a Brit Robert Balmforth..



Slovenky vlani vo februári zvíťazili v dueli 1. kola II. svetovej skupiny v bratislavskom NTC nad Ruskom 4:1 a postúpili do baráže o elitnú osmičku. V nej však podľahli v Minsku domácemu Bielorusku 2:3. K návratu slovenského tímu do svetovej skupiny nepomohli ani výborné výkony Kužmovej, ktorá vo dvojhrách zdolala Arinu Sobolenkovú i Aleksandru Sasnovičovú. Lotyšky si účasť medzi druhou najlepšou osmičkou zabezpečili vďaka triumfu 3:2 nad Ruskami v Chanty-Mansijsku. Dva body vybojovala Ostapenková, tretí pridala Sevastovová.