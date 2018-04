FED CUP: Zápas Bielorusko - SR otvoria Sasnovičová so Schmiedlovou

Baráž o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie:



Bielorusko - SLOVENSKO



sobota 12.00

Aleksandra Sasnovičová - Anna Karolína Schmiedlová

Arina Sobolenková - Viktória Kužmová



nedeľa 11.00

Sobolenková - Schmiedlová

Sasnovičová - Kužmová

Lidia Morozovová, Vera Lapková - Jana Čepelová, Kužmová

Minsk 20. apríla (TASR) - Bieloruská tenisová dvojka Aleksandra Sasnovičová a slovenská jednotka Anna Karolína Schmiedlová nastúpia v sobotu o 12.00 SELČ proti sebe v úvodnej dvojhre baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára Federácie. V druhom singli si na tvrdom povrchu Rebound Ace v Minsku zmerajú sily Arina Sobolenková a Viktória Kužmová. Rozhodol o tom piatkový žreb.Nedeľňajší program v aréne Čižovka otvorí o 11.00 h SELČ súboj tímových jednotiek Sobolenkovej a Schmiedlovej, následne by mali na dvorec vstúpiť dvojky Sasnovičová a Kužmová. Do záverečnej štvorhry nominovala staronová bieloruská kapitánka Tatiana Pučeková pár Lidia Morozovová, Vera Lapková, šéf slovenskej lavičky Matej Lipták by mal vyrukovať s tandemom Jana Čepelová a Kužmová. V slovenskej nominácii na zápas figuruje ako štvrtá Rebecca Šramková.Bieloruskám bude chýbať dvojnásobná víťazka Australian Open Victoria Azarenková, Slovenky sa predstavia v Minsku bez dvoch najlepších singlistiek Magdalény Rybárikovej a Dominiky Cibulkovej.Hlavnou rozhodkyňou bude Britka Denise Parnellová, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Španiel Jaume Campistol a Ruska Anastasia Košelevová. Hrá sa s loptičkami značky Slazenger Wimbledon. Vo fedcupovej histórii pôjde o druhé vzájomne stretnutie oboch krajín. V júli 2004 zvíťazilo Slovensko na antuke v areáli Slávie STU Bratislava 4:0.Slovenské družstvo vo februári v bratislavskom NTC zdolalo v 1. kole II. svetovej skupiny Rusko 4:1 a bude bojovať o návrat medzi elitnú osmičku, v ktorej naposledy účinkovalo v roku 2014. Bielorusky vlani postúpili až do finále Fed Cupu. Začiatkom februára v 1. kole svetovej skupiny prehrali s Nemeckom 2:3 a musia tak absolvovať záchranárske práce.