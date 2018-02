FED CUP: Zápas Slovensko - Rusko otvoria Kužmová s Vichľancevovou

1. kolo II. svetovej skupiny Pohára federácie:



SLOVENSKO - Rusko



sobota od 15.30 h: Viktória Kužmová - Natalia Vichľancevová, Magdaléna Rybáriková - Anna Kalinská

nedeľa 15.00 h: Rybáriková - Vichľancevová, Kužmová - Kalinská, Jana Čepelová, Karolína Schmiedlová - Veronika Kudermatovová, Aleksandra Potapovová

Bratislava 9. februára (TASR) - Slovenská debutantka Viktória Kužmová a ruská jednotka Natalia Vichľancevová nastúpia v sobotu o 15.30 h proti sebe v úvodnej dvojhre zápasu 1. kola II. svetovej skupiny tenisového Pohára federácie. V druhom singli si na tvrdom povrchu DecoColor v bratislavskom NTC zmerajú sily slovenská jednotka Magdaléna Rybáriková a ruská dvojka Anna Kalinská. Rozhodol o tom piatkový žreb.Nedeľňajší program v Aegon aréne otvorí o 15.00 h súboj tímových jednotiek Rybárikovej a Vichľancevovej, následne by mali na dvorec vstúpiť Kužmová a Kalinská. Do záverečnej štvorhry nominoval slovenský kapitán Matej Lipták pár Jana Čepelová, Karolína Schmiedlová. šéfka ruskej lavičky Anastasia Myskinová by mala vyrukovať s tandemom Veronika Kudermatovová, Aleksandra Potapovová. Slovenkám bude chýbať Dominika Cibulková, ktorá dala prednosť individuálnemu turnajovému programu. Rusky pricestovali do Bratislavy bez bývalých grandslamových víťaziek Marie Šarapovovej a Svetlany Kuznecovovej. V tíme absentujú aj Anastasia Pavľučenkovová, Daria Kasatkinová, Jelena Vesninová či Jekaterina Makarovová.Hlavným rozhodcom bude Talianka Maria Cristina Barbaranová, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Švédkaa Louise Azemallová Engzellová a Francúz Alexandre Robein. Hrá sa s loptičkami značky Dunlop Fort All Court. Vo fedcupovej histórii pôjde už o štvrtý vzájomný zápas oboch krajín, v troch predchádzajúcich boli úspešné Rusky. Doposiaľ posledný raz sa oba tímy stretli v semifinále svetovej skupiny v apríli 2013 v moskovskom Krylatskom. Slovenky viedli po úvodných dvojhrách 2:0, Rusky však zápas otočili. Rozhodujúci bod vybojovali vo štvorhre výborné deblistky Makarovová s Vesninovou.Lipták sa pred víkendovým duelom s Ruskom dlho rozhodoval o druhej siglistke. Napokon sa rozhodol pre debutantku Kužmovú.Slovenský kapitán verí, že Rybáriková proti Ruskám potvrdí úlohu tímovej jednotky.Kužmová sa teší na fedcupovú premiéru.uviedla odchovankyňa košického tenisu.Pre Rybárikovú je Kalinská neznámou.zdôraznila vlaňajšia semifinalistka Wimbledonu.