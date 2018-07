Federer sa odhlásil z turnaja v Toronte, potrebuje odpočinok

Druhý hráč svetového rebríčka, ktorý v čase konania turnaja v Toronte oslávi 37. narodeniny, štartoval tento rok na okruhu ATP na siedmich turnajoch a získal tri tituly.

Toronto 24. júla (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa odhlásil z augustového turnaja ATP v Toronte. Dvojnásobný víťaz podujatia sa rozhodol Rogers Cup, o ktorého organizáciu sa Toronto strieda s Montrealom, tento rok zo svojho programu vypustiť, aby si doprial viac odpočinku a dôkladne sa pripravil na US Open.



Druhý hráč svetového rebríčka, ktorý v čase konania turnaja v Toronte oslávi 37. narodeniny, štartoval tento rok na okruhu ATP na siedmich turnajoch a získal tri tituly. Naposledy sa predstavil vo Wimbledone, kde vypadol vo štvrťfinále po prehre s Juhoafričanom Kevinom Andersonom. "Vlani som si to v Montreale fantasticky užil a vždy rád hrám pred kanadskými fanúšikmi, no vzhľadom na to, že starostlivé plánovanie programu je kľúčom k mojej dlhovekosti, som sa, žiaľ, rozhodol z podujatia odhlásiť," uviedol Federer v oficiálnom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.



Dvadsaťnásobný grandslamový šampión vlani prehral v Montreale vo finále s Nemcom Alexandrom Zverevom. Tento rok si po Wimbledone dopraje dlhšiu pauzu a na okruhu ATP sa opäť predstaví až na ďalšom turnaji Masters v Cincinnati, ktorý sa začína 12. augusta. O dva týždne neskôr štartuje grandslamový US Open.