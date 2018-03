Federer v I-Wells vyrovnal rekord z 2006: Čo som vtedy vlastne robil?

Dvojhra - štvrťfinále:



Roger Federer (1-Švaj.) - Chung Hyeon (23-Kór. rep.) 7:5, 6:1, Borna Čorič (Chor.) - Kevin Anderson (7-JAR) 2:6, 6:4, 7:6 (3).

Indian Wells 15. marca (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells a naťahuje unikátnu sériu. V noci na piatok (SEČ) nasadený hráč číslo jeden zdolal vo štvrťfinále turnajovú 23-ku Chung Hyeona z Kórejskej republiky 7:5, 6:1 a bolo to jeho 16. víťazstvo na okruhu od začiatku roka. V ďalšom zápase si Chorvát Borna Čorič poradil s Juhoafričanom Kevinom Andersonom 2:6, 6:4, 7:6 (3) a práve on v boji o finále narazí na rozbehnutú tenisovú ikonu.Spolu s dvojhrami na Hopmanovom pohári je to už 20. Federerov triumf v súťažných zápasoch bez prerušenia. Jeho základná bilancia 16-0 znamená vyrovnanie vlastnej méty z roku 2006.cituje šampióna AP.Federer minulú stredu v Rotterdame zaznamenal svoje 60. turnajové víťazstvo v ATP a v prestížnomIndian Wells sa dostal dvanástykrát do štvrťfinále, celkovo tam dobyl 5 titulov.