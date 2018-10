ZOPAKUJE ROK 2017: Halepová ukončí sezónu ako svetová jednotka

Dvadsaťsedemročná tenistka získala v tomto roku tri tituly na okruhu WTA, celkovo bola na čele rebríčka 40 týždňov.

Paríž 15. októbra (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová ukončí rok 2018 ako svetová jednotka. Zopakuje tak svoje postavenie z konca predchádzajúcej sezóny.



"V minulom roku to bola pre mňa veľká pocta. Zopakovať si to je špeciálny úspech najmä pre to, že som na Roland Garros vyhrala svoj prvý grandslamový turnaj. Som hrdá na to, keď vidím svoje meno vedľa takých veľkých hráčok, ktoré v minulosti tiež ukončili rok na najvyššej priečke," uviedla Halepová.



Dvadsaťsedemročná tenistka získala v tomto roku tri tituly na okruhu WTA, celkovo bola na čele rebríčka 40 týždňov.