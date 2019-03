Jenkins sa stal novým trénerom Osakovej

V pozícii nahradil Saschu Bajina, s ktorým hráčka ukončila spoluprácu dva týždne po triumfe na Australian Open.

Los Angeles 1. marca (TASR) - Novým trénerom japonskej tenistky Naomi Osakovej sa stal Jermaine Jenkins. Svetová jednotka to oznámila vo štvrtok. V pozícii nahradil Saschu Bajina, s ktorým hráčka ukončila spoluprácu dva týždne po triumfe na Australian Open.



"Mali sme skvelú večeru a týmto spôsobom chcem poďakovať Jermaineovi za to, že sa pridal na palubu," citoval agentúra AFP Osakovej príspevok na twitteri.



Tridsaťštyriročný Jenkins má za sebou úspešnú kariéru v univerzitnej súťaži, od roku 2015 do konca minulej sezóny pôsobil ako sparing partner Venus Williamsovej. V januári ho vymenovali za trénera ženského tímu USA.