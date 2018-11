Martin Kližan sa dohodol na predĺžení spolupráce s Hrbatým

Pod vedením Hrbatého, ktorý je zároveň kapitán slovenského daviscupového tímu, sa Kližan vrátil do prvej svetovej päťdesiatky.

Bratislava 1. novembra (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan sa dohodol na predĺžení trénerskej spolupráce s Dominikom Hrbatým o ďalší rok. Uviedol to v rozhovore pre televíziu TA3. Pod vedením Hrbatého, ktorý je zároveň kapitán slovenského daviscupového tímu, sa Kližan vrátil do prvej svetovej päťdesiatky. V júli triumfoval na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. V septembri na halovom podujatí v Petrohrade postúpil až do finále.



"S Dominom začneme znova spolu od 1. decembra, keď sa chystám odštartovať kondičnú prípravu. Potom pôjdeme spolu do Austrálie. Začiatkom februára nás čaká v NTC Davis Cup s Kanadou a potom budeme spolu na európskych turnajoch. Prvý štvrťrok zakončíme v Indian Wells a v Miami," povedal pre TA3 Kližan, ktorý sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o postup Slovenska do svetovej skupiny Davisovho pohára. V bratislavskom dueli proti Bielorusku (3:1) vyhral obe dvojhry a po boku Filipa Poláška uspel aj vo štvorhre.