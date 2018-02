Kovalík postúpil do 2. kola turnaja v Sofii, čaká ho derby s Lackom

Kližana čaká Wawrinka

Dvojhra - 1. kolo:



Jozef KOVALÍK (SR) - Radu Albot (Mold.) 6:3, 6:3

Martin KLIŽAN (SR) - Alexander Donski (Bul.) 7:5, 6:1

Mirza Bašič (BaH) - Florian Mayer (Nem.) 6:4, 6:1

Denis Istomin (Uzb.) - Adrian Andrejev (Bul.) 6:3, 6:4

Viktor Troicki (6-Srb.) - Ernests Gulbis

Sofia 6. februára (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík sa prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP v Sofii. V 1. kole si v pozícii kvalifikanta poradil s Moldavcom Raduom Albotom 6:3, 6:3. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi v slovenskom derby proti Lukášovi Lackovi.S kolegom z daviscupového tímu má Kovalík nepriaznivú bilanciu 0:1, vlani s ním prehral na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open.Do 2. kola postúpil aj ďalší slovenský kvalifikant Martin Kližan po víťazstve 7:5, 6:1 nad domácim Bulharom Alexandrom Donskim. Jeho ďalším súperom bude najvyššie nasadený Švajčiar Stan Wawrinka, ktorý sa v januári vrátil do súťažného kolotoča po pauze zavinenej zranením. Vo vzájomnej bilancii prehráva Kližan 0:2, vlani na grandslamovom Australian Open však podľahol šampiónovi z Melbourne z roku 2014 až po päťsetovom boji.