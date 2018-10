Kučová postúpila suverénne už do štvrťfinále turnaja WTA v Hongkongu

dvojhra - 2. kolo:



Kristína KUČOVÁ (SR) - Viktorija Tomovová (Bul.) 6:1, 6:0



Hongkong 10. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Kristína Kočová sa suverénnym spôsobom prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v Hongkongu. V druhom kole deklasovala bulharskú lucky loserku Viktoriju Tomovovú za 51 minút 6:1, 6:0.V dueli o postup do semifinále nastúpi v piatok proti Ukrajinke Dajane Jastremskej. Kučová sa v úvodnom kole postarala o veľké prekvapenie, keď vyradila tretiu nasadenú vlaňajšiu šampiónku Roland Garros Lotyšku Jelenu Ostapenkovú.V prípade triumfu nad Jastremskou Kučová vyrovná svoje osobné maximum z augusta 2016, keď nečakane postúpila do semifinále kvalitne obsadeného turnaja v Montreale. V Kanade vtedy ako kvalifikantka vyradila Belgičanku Yaninu Wickmayerovú, Španielku Carlu Suarezovú Navarrovú i Kanaďanku Eugenie Bouchardovú. Zastavila ju až Američanka Madison Keysová. Po skončení podujatia sa mladšia zo sestier Kučových prvýkrát v kariére ocitla v elitnej svetovej stovke.