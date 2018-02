Kužmová postúpila už do štvrťfinále turnaja WTA v Budapešti

Dvojhra - 2. kolo:



Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Sabine Lisická (Nem.) 6:2, 6:4

Budapešť 21. februára (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prvýkrát v kariére prebojovala do štvrťfinále turnaja WTA. V osemfinále dvojhry na halovom podujatí v Budapešti si v pozícii lucky losera poradila s wimbledonskou finalistkou z roku 2013 Nemkou Sabine Lisickou 6:2, 6:4.V dueli o postup do semifinále nastúpi v piatok proti víťazke duelu medzi šiestou nasadenou Bieloruskou Aleksandrou Sasnovičovou a Chorvátkou Petrou Martičovou. Konfrontácia so Sasnovičovou by mala špeciálnu príchuť. Bielorusko a Slovensko totiž 21.-22. apríla nastúpia proti sebe v baráži o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie. Kužmová má v maďarskej metropole už istú prémiu 6175 dolárov pred zdanením a 72 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho novom vydaní bude figurovať najvyššie v kariére.Kužmovej vyšiel úvod zápasu s Lisickou, keď hneď v úvodnom geme prelomila podanie Nemky a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0. Odchovankyňa košického tenisu kvalitne returnovala, za stavu 4:2 opäť zobrala Lisickej servis a prvý set sa stal jasne jej korisťou. Na začiatku druhého dejstva síce Kužmová prehrávala 0:2, bleskovo však vyrovnala na 2:2 a v koncovke setu slávila úspech.