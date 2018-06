Kužmová postúpila v 's-Hertogenboschi už do semifinále

dvojhra - osemfinále:



Aryna Sobolenková (6-Biel.) - Ajla Tomljanovičová (Chor.) 3:6, 7:6 (5), 6:0, Kirsten Flipkensová (Belg.) - Kiki Bertensová (3-Hol.) 6:4, 6:7 (6), 6:1, Antonia Lottnerová (Nem.) - Elise Mertensová (2-Bel.) 7:5, 6:3



štvrťfinále:



Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Antonia Lottnerová (Nem.) 6:3, 6:2, Aleksandra Kruničová (7-Srb.) - Veronika Kudermetovová (Rus.) 6:2, 6:2, Coco Vandewegheová (1-USA) - Alison Riskeová (USA) 7:6 (6), 3:6, 7:6 (12)



's Hertogenbosch 15. júna (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prebojovala už do semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v holandskom 's-Hertogenboschi. Vo štvrťfinále nedala šancu nenasadenej Nemke Antonii Lottnerovej, ktorú zdolala hladko 6:3 a 6:2. Lottnerová predtým absolvovala v piatok aj svoj osemfinálový duel.Kužmová sa predstaví medzi elitným kvartetom na okruhu WTA druhýkrát v kariére, do semifinále sa dostala už aj vo februári na turnaji v Budapešti. Jej súperkou v boji o postup do finále bude v sobotu Belgičanka Kirsten Flipkensová. Už teraz má Slovenka istú prémiu 9274 eur a 110 bodov do rebríčka.