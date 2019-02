Kvitová pred súdom opísala priebeh prepadnutia v roku 2016

Dvadsaťosemročný svetová dvojka na svoju žiadosť vypovedala mimo hlavnej pojednávacej siene na záznam.

Brno 5. februára (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová v utorok vypovedala pred krajským súdom v Brne o prepade v decembri 2016. Vtedy do jej bytu v Prostějove vnikol obžalovaný Radim Ž. a v následnom súboji Kvitovej vážne porezal ruku.



Dvadsaťosemročný svetová dvojka na svoju žiadosť vypovedala mimo hlavnej pojednávacej siene na záznam. "Okolo pol deviatej mi zazvonil zvonček. Očakávala som antidopingovú kontrolu, tak som prišla ku dverám. Muž mi povedal, že prišiel skontrolovať kotol, pustila som ho dnu a povedala mu, že kotol nemám," citoval portál iDnes.cz z Kvitovej výpovede.



Počas útoku utrpela vážne zranenie a hovorilo sa aj o možnom konci kariéry. "Obžalovaný povedal, že kontroluje aj teplú vodu. Keď som chcela kontaktovať domovníka, priložil mi na krk nôž. Vrhla som sa naňho a ľavou rukou som chytila aj čepeľ. Vymanila som sa, všade bola krv, snažila som sa dostať k mobilu. Pýtala som sa ho, čo chce a snažila sa vysvetliť, že musím ísť do nemocnice. Opýtala som sa, či chce peniaze. Napokon som mu dala desaťtisíc korún a on odišiel," pokračovala Kvitová v popise incidentu.



Hoci absolvovala úspešnú operáciu a tento rok sa jej podarilo prebojovať až do finále Australian Open, vďaka čomu sa vrátila na post svetovej dvojky, súdu uviedla, že jej zostali následky: "Mala som porezané všetky prsty na ľavej ruke. Na palci a ukazováku aj porušené nervy. Doteraz v nich nemám stopercentnú pohyblivosť."



Obžalovaný Radim Ž. vinu odmieta. Súdu povedal, že v inkriminovanom byte nikdy nebol. Podľa jeho slov Kvitovej výpoveď obsahovala nezrovnalosti: "Napríklad, ako sa dostali krvné stopy do kúpeľne, spálne a kuchyne, to nevysvetlila." Ak mu dokážu vinu, za vydieranie a porušovanie domovej slobody mu hrozí až 12 rokov väzenia. V súčasnosti si odpykáva trest na dva a pol roka odňatia slobody za to, že dal tip lupičom v inom prípade.