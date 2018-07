Nadal zvýraznil náskok na čele rebríčka ATP, Lacko sa šplhá vyššie

Rebríček ATP k 16. júlu:



1. (1.) Rafael Nadal (Šp.) 9310 bodov, 2. (2.) Roger Federer (Švaj.) 7080, 3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 5665, 4. (4.) Juan Martin del Potro (Arg.) 5395, 5. (8.) Kevin Anderson (JAR) 4655, 6. (6.) Grigor Dimitrov (Bul.) 4610, 7. (5.) Marin Čilič (Chorv.) 3905, 8. (10.) John Isner (USA) 3720, 9. (7.) Dominic Thiem (Rak.) 3835, 10. (11.) Novak Djokovič (Srb.) 3355, ..., 71. (73.) Lukáš LACKO (SR) 781, 112. (117.) Jozef KOVALÍK (SR) 509, 127. (115.) Martin KLIŽAN (SR) 459, 157. (164.) Andrej MARTIN (SR) 357, 181. (190.) Norbert GOMBOS (SR) 314

Halepová ostala prvá, Cibulková predbehla Rybárikovú

Rebríček WTA k 16. júlu:



1. (1.) Simona Halepová (Rum.) 7571 bodov, 2. (2) Caroline Wozniacka (Dán.) 6740, 3. (4.) Sloane Stephensová (USA) 5463, 4. (10.) Angelique Kerberová (Nem.) 5305, 5. (5.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 5020, 6. (6.) Caroline Garciová (Fr.) 4730, 7. (3.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4620, 8. (7.) Petra Kvitová 4550, 9. (8.) Karolína Plíškova (obe ČR) 4485, 10. (13.) Julia Goergesová (Nem.) 3980, ..., 26. (33.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1685, 31. (19.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 1540, 54. (69.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 995, 85. (89.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 776, 188. (136.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 293

Londýn 16. júla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal výrazne zvýšil svoj náskok na čele mužského svetového rebríčka ATP Entry pred Švajčiarom Rogerom Federerom. Nadal sa po minuloročnom vypadnutí vo 4. kole Wimbledonu dostal tentokrát do semifinále a obhajca titulu Federer skončil už predčasne vo štvrťfinále. Tretí zostal Nemec Alexander Zverev aj napriek vypadnutiu v 3. kole turnaja v All England Clube.Do najlepšej desiatky sa vrátil víťaz Wimbledonu 2018 Srb Novak Djokovič, jeho finálový súper Kevin Anderson z JAR dosiahol svoje doterajšie osobné maximum a je piaty.Najlepší slovenský singlista Lukáš Lacko si polepšil o dve miesta a momentálne figuruje na 71. pozícii.Rumunská tenistka Simona Halepová si udržala vedúcu pozíciu v rebríčku WTA pred druhou Dánkou Carolinou Wozniackou. Tretie miesto patrí Američanke Sloane Stephensovej, na štvrtú priečku poskočila víťazka Wimbledonu 2018 Nemka Angelique Kerberová, ktorá bola doteraz desiata.Finalistka turnaja v All England Clube Američanka Serena Williamsová sa posunula o 153 miest a figuruje na 28. priečke.Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková sa posunula vyššie o sedem priečok a je na 26. mieste. Magdaléna Rybáriková, semifinalistka Wimbledonu 2017, ktorá však v tohtoročnej edícii vypadla už v 1. kole, klesla o dvanásť miest a momentálne jej patrí 31. priečka.