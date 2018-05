Roland Garros: Kližan postúpil do 2. kola dvojhry, čaká ho Monfils

Muži - dvojhra - 1. kolo:



Martin KLIŽAN (SR) - Láslo Djere (Srb.) 7:6 (5), 4:6, 7:6 (6), 6:1

Paríž 27. mája (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan sa prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole si na parížskej antuke v pozícii kvalifikanta poradil so Srbom Láslom Djerem 7:6 (5), 4:6, 7:6 (6), 6:1. Jeho ďalším súperom bude domáci Francúz Gael Monfils nasadený ako číslo 32, s ktorým má vyrovnanú bilanciu 1:1. V roku 2007 s ním prehral na harde vo Wshingtone, no predvlani ho zdolal vo finále halového turnaja v Rotterdame.Kližanovi nevyšiel úvod zápasu s Djerem a po strate podania vo štvrtom geme prehrával 1:4. Zverenec trénera Dominika Hrbatého však v ďalších minútach vyrovnal na 4:4 a vynútil si tajbrejk, v ktorom mal navrch. Druhý set patril Djeremu ťažiacemu z výborného pohybu. V treťom dejstve nevyužil Kližan za stavu 5:4 dva setbaly a napokon prišiel na rad tajbrejk. V ňom slovenský daviscupový reprezentant premrhal náskok 6:2, skrátenú hru však napokon získal vo svoj prospech. Vo štvrtom sete Kližan úplne ovládol dvorec a pripísal si na konto štvrtý víťazný zápas za sebou na antukovom vrchole sezóny.