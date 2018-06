ROLAND GARROS: Muguruzová Blancová postúpila do osemfinále dvojhry

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Anett Kontaveitová (25-Est.) - Petra Kvitová (8-ČR) 7:6 (6), 7:6 (4)

Garbine Muguruzová Blancová (3-Šp.) - Samantha Stosurová (Austr.) 6:0, 6:2

Sloane Stephensová (+0-USA) - Camila Giorgiová (Tal.) 4:6, 6:1, 8:6

Maria Šarapovová (28-Rus.) - Karolína Plíšková (6-ČR) 6:2, 6:1

Paríž 2. júna (TASR) - Španielska tenistka Garbine Muguruzová Blancová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Šampiónka z roku 2016 v treťom kole ako nasadená trojka zdolala Austrálčanku Samanthu Stosurovú hladko 6:0, 6:3. Jej ďalšou súpetkou bude Ukrajinka Lesia Curenková, ktorá si poradila so Slovenkou Magdalénou Rybárikovou 6:2, 6:4.O prekvapenie sa postarala Estónka Anett Kontaveitová, ktorá v pozícii nasadenej dvadsaťpätky vyradila osmičku "pavúka" Češku Petru Kvitovú 7:6 (6), 7:6 (4). Ukončila tak 13-zápasovú víťaznú šnúru dvojnásobnej wimbledonskej šampiónkuviedla Estónka v prvom pozápasovom interview. V osemfinále ju čaká desiata nasadená vlaňajšia víťazka US Open Američanka Sloane Stephensová.Suverénne ide ďalej bývala svetová jednotka Ruska Maria Šarapovová, ktorá po výbornom výkone deklasovala šiestu nasadenú Češku Karolínu Plíškovú za necelú hodinu 6:2, 6:1. Jeden zo šlágrov sobotňajšieho programu bol jasnou záležitosťou dvojnásobnej parížskej šampiónky. Šarapovová hrala agresívne, skvele returnovala. Plíšková pôsobila na dvorci unaveným dojmom, vo výmenách bola pasívna, čo bola voda na mlyn nasadenej dvadsaťosmičky.povedala Šarapovová v prvom rozhovore s francúzskou tenistkou Marion Bartoliovou - wimbledonskou víťazkou z roku 2013.