ROLAND GARROS: Nadal sa stal tretím semifinalistom mužskej dvojhry

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Juan Martin del Potro (5-Arg.) - Marin Čilič (3-Chor.) 7:6 (5), 5:7, 6:3, 6:4,

Rafael Nadal (1-Šp.) - Diego Sebastian Schwartzman (11-Arg.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:2

Paríž 7. júna (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal tretím semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Najvyššie nasadený obhajca titulu si vo štvrťfinále poradil s jedenástkou "pavúka" Argentínčanom Diegom Sebastianom Schwartzmanom 4:6, 6:3, 6:2, 6:2. Zápas v stredu prerušili za stavu 4:6, 5:3 a 30:15 v druhom sete pre dážď. V piatkovom semifinále nastúpi desaťnásobný parížsky šampión proti Argentínčanovi Juanovi Martinovi del Potrovi, ktorý zdolal Chorváta Marina Čiliča 7:6 (5). 5:7, 6:3, 6:4.Schwartzman na začiatku zápasu zaskočil Nadala, hral agresívne, dokázal Španiela rozbehať. Za stavu 4:4 prelomil Nadalovo podanie a po potvrdení brejku ukončil jeho sériu 37 víťazných setov na antukovom vrchole sezóny. Aj úvod druhého dejstva vyšiel lepšie Argentínčanovi, ktorý sa po brejku v piatom geme ujal vedenia 3:2. Zápas však potom po prvý raz prerušili pre dážď a prestávka pomohla najväčšiemu favoritovi na zisk titulu. Nadal zrýchlil hru, začal diktovať tempo výmen a vďaka zisku troch gemov v rade otočil na 5:3. Vo štvrtkovej dohrávke dotiahol druhý set do úspešného konca a v treťom i štvrtom už na dvorci dominoval.Nadal označil zápas so Schwartzmanom za veľmi náročný.povedal antukový kráľ v pozápasovom rozhovore s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.Zápas medzi del Potrom a Čiličom prerušili v tajbrejku prvého setu za stavu 5:5. V dohrávke získal Argentínčan prvý set vo svoj prospech. V druhom mal síce navrch Čilič, no v treťom i štvrtom slávil úspech del Potro, ktorý upravil vzájomnú bilanciu s Chorvátom na 11:2. Na antuke s ním ešte neokúsil trpkosť prehry. V semifinále Roiand Garros je Delpo druhýkrát, prvýkrát sa dostal medzi najlepšiu štvoricu v roku 2009.