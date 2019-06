ROLAND GARROS: Osaková priznala, že neuniesla tlak svetovej jednotky

V Paríži sa úradujúca šampiónka Australian Open i US Open rozlúčila už v 3. kole.

Paríž 2. júna (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková priznala, že na grandslamovom turnaji Roland Garros neuniesla tlak svetovej jednotky. V Paríži sa úradujúca šampiónka Australian Open i US Open rozlúčila už v 3. kole po prehre 4:6, 2:6 s Češkou Kateřinou Siniakovou.



"Po prvý raz som nastúpila na grandslamovom turnaji v pozícii svetovej jednotky a nezvládla som to. Nedokázala som sa vyrovnať s novou situáciou. Bola som príliš napätá, nevedela som sa uvoľniť. Roland Garros na antukovom povrchu je špecifický, neužila som si na kurte toľko zábavy ako na Australian Open či US Open," povedala pre akreditované médiá Osaková, ktorá bola na pokraji vypadnutia už v 1. kole.



Slovenka Anna Karolína Schmiedlová jej v prvom sete uštedrila "kanára" a v druhom išla za stavu 5:4 a 6:5 podávať na víťazstvo. Japonka však dotiahla set do tajbrejku a v treťom dejstve už na dvorci dominovala. V 2. kole otočila zápas s Bieloruskou Victoriou Azarenkovou.