Rybáriková postúpila suverénne do 2. kola dvojhry Roland Garros

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (19-SR) - Luksika Kumkhumová (Thaj.) 6:3, 6:0

Paríž 28. mája (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole si na parížskej antuke ako nasadená devätnástka poradila s Thajčankou Luksikou Kumkhumovou 6:3, 6:0. Ďalšou súperkou vlaňajšej wimbledonskej semifinalistky bude Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Bencicová, s ktorou má Rybáriková bilanciu 1:1. V roku 2016 ju zdolala na harde v Indian Wells, v roku 2014 s ňou prehrala na tráve vo Wimbledone.Rybáriková ešte nikdy neprešla v parížskom singli cez 2. kolo. Proti Kumkhumovej mala skvelý štart, dvakrát prelomila podanie súperky a vybudovala si náskok 4:0. Thajčanka v ďalších minútach znížila na 3:5, no Rybáriková si už koncovku postrážila. Druhé dejstvo malo ešte jednoznačnejší priebeh. Slovenská dvojka dominovala vo výmenách, odskočila Kumkhumovej na 5:0 a uštedrila jej "kanára". Vo francúzskej metropole nadviazala na triumf nad ázijskou hráčkou z minuloročného turnaja ITF v Gifu.