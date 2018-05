ROLAND GARROS: S. Williamsová po úspešnom návrate: Prioritou je dcéra

Doposiaľ poslednú grandslamovú trofej získala Američanka v januári 2017 na Australian Open v Melbourne.

Paríž 30. mája (TASR) - Serena Williamsová po úspešnom návrate na grandslamovú scénu po materskej prestávke zdôraznila, že prioritou je pre ňu jej dcéra Alexis Olympia. Tenis je u držiteľky 23 singlových titulov z podujatí veľkej štvorky momentálne na druhom mieste. Doposiaľ poslednú grandslamovú trofej získala Američanka v januári 2017 na Australian Open v Melbourne.



"Tenisu som dala veľmi veľa a on dal veľa mne, za čo som mimoriadne vďačná. Po pôrode sa však v mojom živote zmenili priority a myslím predovšetkým na moju dcéru. Pre tenistku, ktorá sa stala matkou, je náročné vrátiť sa k vrcholovému športu. Je to iné ako u tenistov-otcov, najmä z emočného hľadiska. Som úzko spätá s dcérou, dlho ju dojčím, vytvorilo sa medzi nami puto," uviedla po triumfe 7:6 (4), 6:4 nad Češkou Kristýnou Plíškovou v 1. kole Roland Garros v Paríži.



Na antuke nehrala mladšia zo sestier Williamsových dva roky a chvíľu trvalo, kým sa dostala do správneho tempa. "Nebol to ľahký zápas. Na začiatku som sa trápila, príliš som si nepomáhala esami. V tajbrejku som však zahrala výborne a aj môj servis bol čoraz razantnejší. Celkovo si myslím, že to bol z mojej strany dobrý výkon. Je skvelé opäť vyhrať zápas na antukovom vrchole sezóny," dodala dvojnásobná parížska šampiónka, ktorú v ďalšom kole čaká sedemnásta nasadená Austrálčanka Ashleigh Bartyová.