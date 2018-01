AUSTRALIAN OPEN: Rybáriková po prehre: Hrá sa mi proti nej zle

Ženy - dvojhra - osemfinále:



Caroline Wozniacka (2-Dán.) - Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 6:3, 6:0,

Carla Suarezová Navarrová (Šp.) - Anet Kontaveitová (30-Est.) 4:6, 6:4, 8:6

Elise Mertensová (Belg.) - Petra Martičová (Chor.) 7:6 (5), 7:5

Melbourne 21. januára (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková neuspela v osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Ako nasadená devätnástka podľahla dvojke "pavúka" Dánke Caroline Wozniackej za 64 minút hladko 3:6, 0:6. Napriek prehre si u "protinožcov" výrazne vylepšila osobné maximum, až do tohtoročného Australian Open nikdy neprešla cez 2. kolo.Slovenskej jednotke vyšiel úvod zápasu, v treťom geme po sérii winnerov prelomila podanie Wozniackej a ujala sa vedenia 2:1. Dánka však v ďalších minútach pridala na agresivite, získala štyri gemy v rade a prvý set sa stal jej korisťou. Wozniacka bola trpezlivejšia v dlhších výmenách, dokázala vyšachovať svoju súperku a pripísala si na konto viacero víťazných forhendových longlajnov. V druhom dejstve trikrát prelomila podanie Rybárikovej a uštedrila jej "kanára". Vo štvrťfinále nastúpi proti Španielke Carle Suarezovej Navarrovej.Rybáriková priznala, že Wozniacka bola na dvorci lepšia hráčka.povedala slovenská jednotka pre denník Sme.Rybáriková prehráva s Wozniackou na vzájomné zápasy už 1:4. Jediné víťazstvo zaznamenala v prvom dueli v roku 2009 na turnaji WTA v thajskej Pattayi.dodala.Wozniacka bola po suverénnom postupe medzi elitnú osmičku spokojná.uviedla v prvom pozápasovom interview.Rybáriková, vlaňajšia semifinalistka Wimbledonu, si z Melbourne odnáša prémiu 240.500 austrálskych dolárov pred zdanením a 240 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho onlajn vydaní figuruje na 19. mieste - najvyššie v kariére. Rybáriková mala na Australian Open po prvých piatich štartoch skóre 0:5, potom tri razy postúpila do 2. kola. Vlani na turnaji neštartovala pre zdravotné problémy. V rámci podujatí veľkej štvorky postúpila do osemfinále singla po druhý raz. Australian Open 2018 bol pre 29-ročnú piešťanskú rodáčku 38. grandslamovým turnajom.