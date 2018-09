Slovenské tenistky zdolali Indonéziu

Junior Fed Cup - štvrťfinále:



Slovensko - Indonézia 2:0 po dvojhrách



Nina STANKOVSKÁ - Janice Tjen 6:1, 6:1



Romana ČISOVSKÁ - Madelyn Nugroho Priska 7:5, 6:4

Budapešť 28. septembra (TASR) - Slovenské tenistky postúpili do semifinále Junior Fed Cupu. Na majstrovstvách sveta hráčok do 16 rokov zvíťazili vo štvrťfinále na antuke v Budapešti nad Indonéziou v oboch dvojhrách.Družstvo pod vedením kapitána Reného Hanáka zabojuje v sobotu o postup do finále proti najvyššie nasadeným Američankám. Slovensko reprezentujú Romana Čisovská, Nina Stankovská a Eszter Méri. Informoval o tom portál Slovenského tenisového zväzu (STZ).