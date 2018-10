Svitolinová na úvod MS WTA Tour zdolala Kvitovú

MS WTA Tour 2018 - biela skupina:



Jelina Svitolinová (6-Ukr.) - Petra Kvitová (4-ČR) 6:3, 6:3

Singapur 21. októbra (TASR) - V úvodnom súboji na MS WTA Tour v Singapure zvíťazila ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová nad Češkou Petrou Kvitovou za 90 minút 6:3, 6:3.O 13.30 h nastúpi v druhom stretnutí bielej skupiny Dánka Caroline Wozniacka proti ďalšej Češke Karolíne Plíškovej.Kvitová sa predstavila na MS WTA Tour po troch rokoch, no nedeľný vstupný duel jej nevyšiel. Proti Svitolinovej dokázala stratu servisu z úvodného gemu ešte zmazať, no druhú zo siedmeho gemu už nie. Na podaní sa trápila a pri súperkinom setbale urobila piatu dvojchybu v zápase. V druhom sete mala tri brejkbaly, ale ani jeden nedokázala využiť. Šiesta nasadená Ukrajinka zápas napokon doviedla do víťazného konca.uviedla Svitolinová v prvom pozápasovom interview priamo na kurte.