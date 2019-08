Thiem sa odhlásil z turnaja ATP Cincinnati Masters

Štvrtý hráč svetového rebríčka si plánuje do posledného grandslamového turnaja roka odpočinúť a trénovať.

Cincinnati 13. augusta (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem sa pre vírusovú infekciu odhlásil z turnaja Cincinnati Masters.



"V Montreale som si myslel, že som prechladnutý. Včera som už mal horúčku. Musím sa uzdraviť, do US Open zostáva 12 dní," cituje slová 25-ročného hráča agentúra AFP. Štvrtý hráč svetového rebríčka si plánuje do posledného grandslamového turnaja roka odpočinúť a trénovať.