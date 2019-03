Tretie kolo turnaja ATP prinesie šláger Wawrinka verzus Federer

Duo, ktoré spoločne ovládlo štvorhru na OH v roku 2008 v Pekingu a o 6 rokov neskôr výraznou mierou prispelo k zisku Davisovho pohára pre Švajčiarsko, si zmeria sily v dvojhre už 25-krát v histórii.

Indian Wells 11. marca (TASR) - Tretie kolo tenisového turnaja ATP série Masters v Indian Wells prinesie očakávaný súboj medzi švajčiarskymi krajanmi Rogerom Federerom a Stanom Wawrinkom.



Duo, ktoré spoločne ovládlo štvorhru na OH v roku 2008 v Pekingu a o 6 rokov neskôr výraznou mierou prispelo k zisku Davisovho pohára pre Švajčiarsko, si zmeria sily v dvojhre už 25-krát v histórii. Doterajšia bilancia hovorí jasne v prospech aktuálne 4. hráča rebríčka ATP Rogera Federera, ktorý ovládol až 21 vzájomných duelov. Federer v 2. kole vyprevadil z turnaja Nemca Petra Gojowczyka po setoch 6:1, 7:5.



Wawrinka, ktorý sa do turnajového kolotoča vracia po operácii kolena, sa v 2. kole potrápil s Maďarom Mártonom Fucsovicsom. V takmer tri a pol hodinovom dueli sa 40. hráči rebríčka ATP tešil z víťazstva až po trojsetovej bitke 6:4, 6:7 (5), 7:5.



"Viem, čo dokáže. Je to rodený bojovník a víťaz. Verím, že sa v dohľadnej dobe vráti do elitnej dvadsiatky, či dokonca desiatky," povedal pred zápasom Federer. Wawrinka si je dobre vedomý kvalít krajana: "Je to najlepší tenista všetkých čias. Nastúpiť proti nemu mi môže len pomôcť." Zápas je na programe v stredu 12. marca o 20.00 SEČ.