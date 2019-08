Cibulková nebude pre zdravotné problémy štartovať na US Open

Cibulková neodohrala ani jeden zápas od prehry v 1. kole Roland Garros s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou.

New York 12. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nebude štartovať na poslednom tohtoročnom grandslamovom turnaji US Open. Dôvodom sú pretrvávajúce zdravotné problémy s achilovkou na ľavej nohe. Po jej odhlásení sa do pavúka hlavnej súťaže dostala víťazska US Open z roku 2004 Ruska Svetlana Kuznecovová. Informovali o tom v pondelok organizátori turnaja.



Cibulková neodohrala ani jeden zápas od prehry v 1. kole Roland Garros s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou. Pre zranenie vynechala neskôr aj grandslamové podujatie vo Wimbledone. V aktuálnom svetovom rebríčku jej patrí až 67. pozícia. Žreb US Open je na programe 22. augusta, duely prvého kola odštartujú 26. augusta.