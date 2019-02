Veľký búrlivák, ale aj grandslamový šampión John McEnroe má 60 rokov

New York 16. februára (TASR) - Najväčší búrlivák v dejinách tenisu, držiteľ siedmich grandslamových titulov v dvojhre a deviatich v štvorhre, Američan John McEnroe bude mať v sobotu 16. februára 60 rokov.Legendárny tenista, svetová jednotka z roku 1983, bol známy nielen ako špecialista na podanie a volej, vďaka čomu nazbieral celkovo 77 singlových titulov a 78 v titulov debli, ale aj búrlivým správaním sa na kurte. Jeho horúci temperament pocítili nielen tenisové rakety, ale aj rozhodcovia, súperi či dokonca zberači loptičiek. Niekedy až nevyberané správanie Johna McEnroa si vyžiadalo pritvrdenie pravidiel ATP a výstrelky, ktorých sa v 80. rokoch minulého storočia dopúšťal, sú v súčasnosti disciplinárne trestané. Svoju komplikovanú povahu krotil iba v zápasoch s najväčším rivalom Švédom Björnom Borgom. Ich súboje patria medzi najpamätnejšie v histórii tenisu. Okrem legendárneho Švéda zvádzal McEnroe veľké boje aj s Ivanom Lendlom či Jimom Connorsom.Trojnásobný (1981, 1983, 1984) víťaz Wimbledonu a štvornásobný (1979, 1980, 1981, 1984) víťaz US Open dnes komentuje tenisové turnaje pre televízie CBC a NBC. Člen Medzinárodnej tenisovej siene slávy (1999) otvoril v roku 2010 v New Yorku aj tenisovú akadémiu, ktorá nesie jeho meno - John McEnroe Tennis Academy. Svojho času v akadémii pracovala po skončení kariéry aj slovenská tenistka Martina Suchá.Na McEnroa si pre TABLET.TV úspešná slovenská tenistka zaspomínala v roku 2018.povedala Martina Suchá, ktorá v New Yorku strávila takmer tri roky.John McEnroe sa narodil 16. februára 1959 v nemeckom Wiesbadene. V Nemecku preto, lebo jeho otec v tom čase slúžil v meste ako príslušník amerického letectva. Po necelom roku sa rodina presťahovala do amerického Douglastonu v štáte New York. Budúci šampión začal hrávať tenis v ôsmich rokoch v miestnom klube. Neskôr prešiel na prestížnu tenisovú akadémiu - Port Washington Tennis Academy. V roku 1977 sa stal víťazom juniorského grandslamového turnaja Roland Garros.Na dráhu profesionálneho tenistu nastúpil talentovaný mladík v roku 1978. O dva roky, vo veku 21 rokov, si zahral v legendárnom wimbledonskom finále s vtedy 24-ročným Björnom Borgom. Pre McEnroa, ktorý v semifinále vyradil krajana Jima Connorsa, to bolo prvé wimbledonské finále. V zápase odvrátil päť Borgových mečbalov a po víťaznom tajbrejku 18:16 si vynútil piaty set. Bitku však napokon prehral, keď fenomenálny Švéd priklonil rozhodujúci piaty set na svoju stranu. Slávne finále sa stalo aj hlavnou témou švédsko-dánsko-fínskeho filmu Borg/McEnroe z roku 2017.O rok neskôr McEnroe vo Wimbledone triumfoval a Borgovi prehru z roku 1980 vrátil. Legendárny Američan zvíťazil vo Wimbledone ešte dvakrát v rokoch 1983 a 1984. Čestné členstvo v All England Clube mu však odopreli pre jeho nevhodné správanie sa na kurte.Na vrchole počas svojej kariéry bol McEnroe v roku 1984, keď z 85 duelov prehral len tri. Celkovo v tomto roku vybojoval 13 titulov v singli, vrátane Wimbledonu a US Open a prebojoval sa aj do finále na Roland Garros.Víťaz ôsmich grandslamových titulov vo štvorhre reprezentoval USA v Davisovom pohári a s americkou reprezentáciou dosiahol päť víťazstiev. V rokoch 1984 a 1985 pomohol USA k výhre vo finále Svetového pohára družstiev, vtedy pod názvom Pohár národov, proti Československu.Aktívnu profesionálnu kariéru ukončil John McEnroe v roku 1992, keď v rebríčku ATP figuroval na 20. mieste. No nebol by to on, keby neprekvapil svet svojou vitalitou. V roku 2006 sa totiž na okruhy ATP vrátil ako deblista. S Jonasom Björkmanom po boku vyhral SAP Open v San Jose. Mal vtedy 47 rokov a 3 dni a stal sa najstarším víťazom za tridsať rokov. Pravidelne sa zúčastňuje aj na veteránskych ATP Champions Tour.Prvou manželkou tenisového búrliváka bola herečka Tatum O'Nealová, s ktorou sa rozviedol v roku 1994. Majú spolu dvoch synov a jednu dcéru. V roku 1997 sa oženil so speváčkou a skladateľkou Patty Smythovou, s ktorou má dve dcéry.Okrem tenisovej rakety ovláda John McEnroe celkom obstojne aj hru na gitare. Tenisový rocker sa objavil aj v niekoľkých filmoch. Medzi najznámejšie patria Kurz sebaovládania (Anger Management, 2003), Wimbledon (2004) či Zohan: Krycie meno Kaderník (You Don't Mess with the Zohan, 2008).