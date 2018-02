Kužmová prehrala, no napokon sa do hlavnej súťaže v Budapešti dostala

dvojhra - kvalifikácia - finále:



Ysaline Bonaventurová (Belg.) - Viktória KUŽMOVÁ (3-SR) 6:7 (8), 7:6 (4), 6:3



Jana ČEPELOVÁ (2-SR) - Tamara Korpatschová (Nem.) 6:2, 7:6 (4)

Budapešť 19. februára (TASR) - Slovenská tenistka Jana Čepelová postúpila do 1. kola hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA v Budapešti. V pondelňajšom finále kvalifikácie vyhrala nad Nemkou Tamarou Korpatschovou v dvoch setoch 6:2, 7:6.Viktória Kužmová nestačila vo finále kvalifikácie na Belgičanku Ysaline Bonaventurovú, keď jej podľahla 7:6, 6:7 a 3:6. No i napriek prehre si v hlavnom turnaji zahrá ako "lucky loser" a v 1. kole si zmeria sily so štvrtou nasadenou Rumunkou Soranou Cirsteovou.