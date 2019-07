Bartyová je hladná po ďalšom úspechu, na tráve sa cíti ako doma

Do Wimbledonu prišla ovenčená titulom z Birminghamu, v uplynulých trinástich zápasoch stratila iba dva sety.

Wimbledon 6. júla (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová zatiaľ zvláda prvý turnaj v pozícii svetovej jednotky na výbornú. Vo Wimbledone v 3. kole zmietla z dvorca domácu Britku Harriett Dartovú za 53 minút 6:1, 6:1 a na najslávnejšom grandslame po prvý raz postúpila do osemfinále. Po triumfe na parížskej antuke na Roland Garros dokazuje, že jej náramne chutí aj tráva.



Do Wimbledonu prišla ovenčená titulom z Birminghamu, v uplynulých trinástich zápasoch stratila iba dva sety. "Som veľmi hladná po ďalších úspechoch. Prechod z antuky mi nerobí problémy, na tráve sa cítim ako doma. Chcem neustále napredovať a rozvíjať sa, z tenisového aj ľudského hľadiska. Z každého zápasu sa snažím zobrať si toho čo najviac a byť na kurte ešte lepšia hráčka," uviedla Bartyová po demontáži Dartovej.



Austrálčanke sa v júni podarilo to, čo naposledy pred 12 rokmi Belgičanke Justine Heninovej - vyhrať v jednej sezóne Roland Garros a turnaj na tráve.



Dnes si ako nová svetová jednotka prvýkrát vyskúšala, aké je to hrať na wimbledonskom centri. "Celý zápas prebiehal v mojej réžii, ani na chvíľu som nepoľavila. Výborne som servovala, čo bol kľúč k úspechu," neskrývala spokojnosť Bartyová, ktorá je prvou austrálskou wimbledonskou osemfinalistkou v ženskom singli od roku 2010. Ešte štyri kroky ju delia od toho, aby nadviazala na triumf Evonne Goolagongovej Cawleyovej z roku 1980.