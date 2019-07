Mladučká Gauffová pokračuje v spanilej jazde na Wimbledone

Ženy - dvojhra - 3. kolo:



Cori Gauffová (USA) - Polona Hercogová (Slov.) 3:6, 7:6 (7), 7:5

Wimbledon 5. júla (TASR) - Spanilá jazda 15-ročnej americkej tenistky Cori Gauffovej na tohtoročnom Wimbledone pokračuje. V 3. kole otočila zápas so Slovinkou Polonou Hercogovou a postúpila už do osemfinále po výsledku 3:6, 7:6 (7), 7:5. V druhom sete odvrátila dva mečbaly.Gauffová, ktorá na treťom grandslamovom turnaji roka predtým vyradila krajanku Venus Williamsovú a Slovenku Magdalénu Rybárikovú, dlho nevedela nájsť na Hercogovú recept. Slovinka si až do stavu 5:3 v druhom sete suverénne vyhrávala svoje podania a Američanku nepúšťala k brejkbalom.Gauffovej sa však podarilo vyrovnať na 5:5, následne uspieť v tajbrejku a otočiť nepriaznivý vývoj. V treťom sete síce nevyužila vedenie 4:1, no v koncovke slávila úspech. V dueli o postup do štvrťfinále ju čaká bývalá sevtová jednotka Rumunka Simona Halepová.Gauffová vyhrala na tráve All England Clubu vrátane kvalifikácie už šesť zápasov.uviedla Američanka v prvom rozhovore.