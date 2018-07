WIMBLEDON: Gombos prehral v 1. kole dvojhry s Andersonom

muži - dvojhra - 1. kolo:

Kevin Anderson (8-JAR) - Norbert GOMBOS (SR) 6:3, 6:4, 6:4

Wimbledon 2. júla (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V pozícii kvalifikanta prehral s ôsmym nasadeným Juhoafričanom Kevinom Andersonom 3:6, 4:6, 4:6. Aj vlani pri premiére v hlavnej súťaži na treťom podujatí veľkej štvorky stroskotal na úvodnej prekážke, nad jeho sily bol Talian Andreas Seppi.Gombos počas celého zápasu nenašiel recept na skvelé podanie Andersona, ktorý vlani postúpil až do finále US Open. O osude prvého setu rozhodol brejk v ôsmom geme. Na začiatku druhého dejstva sa Anderson rýchlo ujal vedenia 2:0 a potom mu stačilo držať si servis. V treťom sete prelomil podanie Gombosa za stavu 4:4 a pri vlastnom podaní následne premenil hneď prvý mečbal.Gombos išiel do zápasu s tým, že proti hráčovi z elitnej svetovej desiatky nemá čo stratiť.povedal pre TASR slovenský daviscupový reprezentant.